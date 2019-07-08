Региональный материнский капитал начнут выплачивать в Севастополе с 2020 года

СЕВАСТОПОЛЬ, 8 июля. /ТАСС/. Власти Севастополя планируют ввести региональный материнский капитал с 2020 года и выплачивать по 100 тыс. рублей за рождение второго ребенка. Об этом сообщил журналистам в понедельник директор городского департамента труда и социальной защиты Станислав Борисенко.

"Вы знаете, что существует федеральный закон о материнском капитале и этот материнский капитал выплачивает федеральный бюджет. Сегодня принято распоряжение, в соответствии с которым из бюджета города Севастополя будет оказываться материальная помощь, выплачиваться [еще один] материнский капитал при рождении второго ребенка с 1 января следующего года", - сказал Борисенко.

Он уточнил, что семья будет получать 100 тыс. рублей из бюджета Севастополя в дополнение к федеральным выплатам, потом сумма будет индексирована. В среднем по Южному федеральному округу эта сумма составляет в среднем 80 тыс. рублей. Всего такая мера поддержки введена в 72 регионах России.

Предложение будет вынесено на рассмотрение заксобрания Севастополя, одобрение которого необходимо, чтобы предусмотреть деньги в бюджете. По оценкам властей, в 2020 году требуется примерно 94,45 млн рублей, в 2021 году - 98 млн рублей, при этом сумма может меняться в зависимости от реальной потребности.

В 2018 году у 1,7 тыс. семей Севастополя появился второй ребенок, что составляет около 40% от всех новорожденных.

Программа материнского капитала начала действовать в России с 2007 года, ранее ее продлили до конца 2021 года. Сертификат выдают за рождение второго или последующих детей. Размер материнского капитала индексируется и сейчас составляет 453 тыс. рублей. В июле спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что решение о продлении программы материнского капитала до 2025 года может быть принято до конца текущего года.