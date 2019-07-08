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Пожар в соборе Парижской Богоматери

На реконструкцию собора Парижской Богоматери собрали лишь 10% от обещанной весной суммы

Официально сбор пожертвований ведут четыре организации

ПАРИЖ, 8 июля. /ТАСС/. Объем средств фондов, отвечающих за сбор пожертвований на реконструкцию собора Парижской Богоматери, составляет в настоящий момент €38 млн. Об этом в понедельник сообщил архиепископ Парижа Мишель Опети в эфире радиостанции RTL.

"То, что мы фактически получили, оценивается в 38 млн евро", - сказал Опети, добавив, что "это составляет около 10% от обещанных взносов". "Это то, что мы имеем сегодня, но я думаю, что сумма будет больше", - добавил он.

Официально сбор пожертвований на реконструкцию собора Нотр-Дам ведут четыре организации - "Центр национальных памятников", "Фонд Нотр-Дам", "Фонд наследия" и "Фонд Франции". 

Пожар в соборе Парижской Богоматери вспыхнул вечером 15 апреля, огонь удалось полностью потушить лишь утром следующего дня. По предварительным данным, возгорание произошло в районе шпиля собора по невыясненным до сих пор причинам. Огонь полностью уничтожил деревянную крышу и шпиль, который упал на каменный свод и пробил его в трех местах. Часть шпиля догорала уже на полу собора.

Первая после пожара месса состоялась в соборе Парижской Богоматери 15 июня. Служба, в которой приняли участие около 30 человек, прошла в небольшой часовне собора, которая не была затронута огнем. В целях безопасности все присутствующие надели белые строительные каски.

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ФранцияПожар в соборе Парижской Богоматери
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