ВГТРК пригласил участников телемоста Россия - Украина 12 июля в студию в Москве

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Холдинг ВГТРК намерен провести эфир "Надо поговорить!" в Москве при участии российской и украинской сторон 12 июля вместо ранее планировавшегося телемоста Россия - Украина. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе ВГТРК.

"Телемост с компанией NewsOne задумывался для того, чтобы простые люди, не политики, попытались, глядя в глаза друг другу, обсудить то, что объединяло россиян и украинцев в прошлом и объединяет в настоящем, - отметили в пресс-службе. - Мы - со своей стороны - приглашаем российских и украинских участников 12 июля, в пятницу, в студию телеканала "Россия-1" в Москве. Потому что убеждены: "Надо поговорить!".

В пресс-службе подчеркнули, что "в контексте последних событий" холдинг не может не учитывать позицию украинских коллег, которые считают, что проведение телемоста может "создать угрозу безопасности журналистов и их семей".

Ранее украинский телеканал NewsOne сообщил об отказе от участия в организации запланированного на 12 июля телемоста Москва - Киев из-за поступающих угроз в адрес сотрудников и журналистов.