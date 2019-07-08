Музей в память об основателе единственного в Кавминводах цирка откроют в августе

ПЯТИГОРСК, 8 июля. /ТАСС/. Музей имени основателя и бывшего руководителя Кисловодского государственного цирка, а также почетного гражданина города-курорта Геннадия Трахтенберга откроется в единственном цирке в регионе Кавказских Минеральных Вод. Об этом сообщила в понедельник ТАСС директор госцирка Кисловодска Ирина Веселкова-Лен.

"В настоящее время совместно с музейными работниками мы доукомплектовываем экспозицию. В августе планируем ее открыть. Она будет располагаться в кабинете бывшего директора цирка Геннадия Трахтенберга", - сказала Веселкова-Лен.

По ее словам, в частности, в музее будут представлены цирковые костюмы прошлых лет, исторические фотографии, афиши. "Кроме того, там будет экспозиция с личными вещами Геннадия Трахтенберга, его реквизитом и грамотами. Также будет представлен большой баннер с фотографиями и его биографией. Вдова и дочки Трахтенберга помогают нам комплектовать экспозицию", - сказала директор госцирка.

Она сообщила, что посетителями музея в первую очередь будут группы школьников и отдыхающих из санаториев. За вход в музей, как ожидается, будут брать небольшую плату, которая пойдет на его содержание.

Геннадий Трахтенберг (1917 - 2000), продолжив дело отца Михаила Павловича Трахтенберга, вместе с женой Таисией Максименко выступал с иллюзионными представлениями под псевдонимом Боско. В годы Великой Отечественной войны окончил Омское танковое училище, участвовал в сражении под Брянском, уволился в запас в звании подполковника, имел 15 правительственных наград.

С 1971 года руководил строительством цирка-стационара в Кисловодске, возглавил его после открытия и оставался директором более 30 лет. Трахтенберг создал уникальную по тем временам цирковую программу, пригласив к сотрудничеству лучших советских и зарубежных артистов, под его руководством цирк удостоен звания "Образцовое предприятие культуры".

Кисловодский госцирк им. Трахтенберга имеет современную арену, зал на 1483 места, инфраструктуру для размещения артистов и цирковых животных. Здание цирка было открыто в 1973 года, оно выполнено в форме шатра с десятком треугольных арок с окнами и дверьми, является объектом культурного наследия. В рамках федеральной целевой программы "Культура России" на ремонт цирка в 2017 году было направлено свыше 200 млн рублей.