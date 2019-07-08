Финалистов конкурса на застройку Рижского грузового двора определят до 5 августа

"В рамках проведения Открытого международного конкурса на разработку архитектурно-градостроительной концепции застройки территории Рижского грузового двора завершился этап сбора заявок. До 5 августа 2019 года буду определены пять финалистов, которые в дальнейшем будут разрабатывать конкурсные предложения ", - говорится в сообщении.

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Пять финалистов конкурса на застройку Рижского грузового двора - территории, примыкающей к Рижскому вокзалу в Москве, определят до 5 августа. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Москомархитектуры.

Как уточняется, в предварительном отборе представлены бюро из России, Чехии, Германии, Франции, Италии, Дании, Голландии, Нидерландов, Финляндии, Швейцарии, Норвегии, США, Японии. Среди них есть бюро, еще не работавшие в российской столице. Всего были поданы 64 заявки.

"Уверен, что, сложив уровень участников и профессионализм организаторов, мы получим еще одну архитектурную достопримечательность столицы", - приводятся в сообщении слова главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

В Москомархитектуре напоминают, что цель проекта - комплексный редевелопмент территории Рижского грузового двора и создание на его месте нового городского района, ориентированного на новейшие архитектурные и градостроительные тенденции в части формирования высококачественной среды для жизни, работы и досуга. Новый квартал будет сочетать офисно-деловой центр "РЖД", жилой комплекс и другие функции. Организаторы конкурса на застройку Рижского грузового двора - "РЖД" и ДОМ.РФ.

Ранее сообщалось, что на Петербургском международном экономическом форуме, который проходил 6-8 июня, ДОМ.РФ и "РЖД" заключили соглашение о совместном развитии территории Рижского грузового двора.