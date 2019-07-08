Кузнецова заявила, что в ЧП с ребенком под Ярославлем участвовали старшие дети в семье

ЯРОСЛАВЛЬ, 8 июля. /ТАСС/. Аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка занимается установлением обстоятельств после обнаружения в селе Юрьевском Мышкинского района пятилетнего мальчика, привязанного к столбу. Как сообщила детский омбудсмен Анна Кузнецова, в этом ЧП участвовали старшие дети из опекунской многодетной семьи.

Кузнецова встретилась с прессой в Ярославле на всероссийском совещании уполномоченных по правам ребенка "Безопасность детства. Лето-2019. Первые итоги". По ее словам, мальчика, который проживал с приемными родителями, привязали старшие дети в семье в так называемых воспитательных целях.

"Еще по дороге в Ярославскую область мне пришла информация, что выявили ребенка, который был привязан, и это сделали его приемные родители. Тут же выехали в семью, забрали детей. Оказалось - один свой ребенок, приемные - шесть детей. Ситуация объяснялась воспитательными задачами со стороны старших детей - ребенок был привязан к батарее", - сказала Кузнецова.

По ее словам, сейчас дети из этой семьи помещены в детдом. "Они сейчас находятся в сиротском учреждении, социальном учреждении. Я надеюсь, что как можно скорее эти вопросы будут разрешены и дети обретут настоящую семью", - добавила Кузнецова.

Ранее в УМВД по региону ТАСС сообщали, что мальчик был привязан за шею к столбу, а не к батарее. Представители отдела по работе с несовершеннолетними пришли 5 июля к многодетной семье в селе Юрьевском, где во дворе обнаружили ребенка. Он был направлен в больницу на обследование. Полиция в понедельник возбудила уголовное дело по ст. 156 УК РФ ("Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего").

Многодетная семья приехала из Московской области около года назад, считается благополучной. По свидетельству уполномоченного по правам ребенка в Ярославской области Михаила Крупина, семья опекунов прибыла в регион временно.