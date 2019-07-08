Потребкооперация Подмосковья выделила Иркутской области 3 млн рублей после паводка

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Московская областная потребкооперация направила около 3 млн рублей Иркутской области, пострадавшей из-за паводка. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Министерства потребительского рынка и услуг Подмосковья.

"На прошлой неделе на встрече с председателем совета Московского регионального союза потребительской кооперации была заявлена готовность вложить крупные денежные средства, чтобы помочь устранить последствия наводнения. Председатель МСПК Губин Вячеслав Геннадьевич выразил уверенность, что кооперация сможет выделить на помощь около 3 млн рублей <…> Сегодня, 8 июля, нами было получено подтверждение, что денежные средства направлены", - приводятся в сообщении слова министра потребительского рынка и услуг Московской области Владимира Посаженникова.

В пресс-службе уточнили, что средства планируется направить на строительство объектов социальной инфраструктуры и жилых домов.

Паводки в Иркутской области начались 25 июня из-за сильных дождей, совпавших с таянием снега в горах Восточного Саяна. С этого момента, по оперативной информации, в 110 населенных пунктах региона было подтоплено в общей сложности 10,9 тыс. домов, где живут более 34 тыс. человек. Было подтоплено 48 участков автодорог.