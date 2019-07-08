Матвиенко считает необходимым разработать план по сохранению источников на Кавминводах

СТАВРОПОЛЬ, 8 июля. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила необходимость выработки комплекса мер по сохранению и развитию источников минеральной воды в Ставропольском крае.

"Нужно сохранить природные богатства, привести эти источники в порядок. Нужны большие инвестиции, чтобы не погубить их, необходимо озаботиться экологией. Думаю, что нужен отдельный план мер по сохранению, сбережению, развитию наших минеральных источников на Кавказских Минеральных Водах", - сказала она журналистам в понедельник во время рабочей поездки в Ставрополь.

Матвиенко отметила, что работу в этом направлении проводит полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников.

"Там есть над чем очень серьезно поработать. Я уверена, что будут найдены и правовые решения, и финансовые. Мы будем ему активно помогать и поддерживать, мы неоднократно поднимали эту тему", - пояснила спикер Совета Федерации.

Как сообщалось ранее, в Ставропольском крае открыто 25 месторождений минеральных вод. На их базе насчитывается более ста целебных источников 13 типов. Бутилируются около 30 наименований продукции.