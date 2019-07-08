Все организованные российские туристы вернулись из Грузии

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Все российские организованные туристы с датой обратного вылета из Грузии до 8 июля вернулись на родину. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Ростуризма.

"По уточненным данным, полученным от туроператоров на 8 июля 2019 года, все организованные туристы, которые должны были вернуться в срок до 8 июля, вернулись на территорию Российской Федерации. Количество туристов, заключивших договоры с 8 июля 2019 года, - 4183 человека, с глубиной продаж до конца 2019 года. Из них: 1359 туристов аннулировали свои туры и получили компенсацию от туроператоров, 2854 туриста перебронировали свои туры на другие направления", - отметили в ведомстве.

Все авиакомпании, по данным туроператоров, осуществили полный возврат по билетам. Исключением является авиакомпания Georgian Airways, которая не принимает билеты к возврату, а требует заявления на возврат со сроком рассмотрения до 90 рабочих дней, отметили в Ростуризме.

Туроператоры по рекомендации Ростуризма и МИД РФ приостановили продажу туров в Грузию с 22 июня до нормализации ситуации в стране. Туристы, решившие вместо возврата денег за приобретенные туры поменять направление отдыха, в основном выбирают Турцию, Кипр, Черногорию, Италию, Испанию, а также скандинавские страны, сообщили в Ростуризме. Самостоятельные туристы, приобретавшие отдельные туристские услуги (размещение, экскурсии и др.), вправе обращаться по месту приобретения таких услуг для возврата денежных средств, напомнили в ведомстве.