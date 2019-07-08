Минпросвещения открыло горячую линию по вопросам приема в колледжи и техникумы

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Минпросвещения России открыло горячую линию для абитуриентов, поступающих в колледжи и техникумы. Консультацию можно получить независимо от региона проживания, сообщила в понедельник пресс-служба министерства.

"Поступающие и их родители смогут получить консультационную помощь по любым вопросам, касающимся подачи документов, поступления, обучения в профессиональных образовательных организациях по телефонам: +7 (495) 587-01-39; + 7 (495) 587-01-38 - для консультаций, связанных с поступлением инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья", - говорится в сообщении пресс-службы.

Вопросы можно также направить на адрес электронной почты abiturient2019@edu.gov.ru. Горячая линия будет работать по будним дням с 09:00 до 16:00 до 1 октября.

По словам министра просвещения Ольги Васильевой, сеть колледжей, условия обучения и программы которых максимально приближены к стандартам ведущих российских и мировых предприятий, в России постоянно растет, национальный проект "Образование" закладывает необходимую работу для их увеличения.

"Оснащая колледжи и техникумы современным оборудованием, мы, безусловно, ведем и консультационную работу. Выпускников школ должна ждать максимально открытая и информационно доступная приемная кампания", - приводит пресс-служба слова Васильевой.