Выпускники калининградских вузов получат 300 тыс. при рождении первого ребенка

КАЛИНИГРАД, 8 июля. /ТАСС/. Выпускники высших и средних учебных заведений Калининградской области с января 2020 года смогут получить выплату в 300 тыс. рублей при рождении первого ребенка в течение трех лет после окончания учебного заведения. О планах ввести такую меру поддержки для семей молодых специалистов сообщил в понедельник на своей странице в Instagram губернатор региона Антон Алиханов.

"Наш регион развивается, появляются новые проекты в совершенно разных сферах экономики. Инжиниринговые центры, разработка IT-продуктов, высокотехнологичные предприятия АПК и многое другое. Специалистов нужно всe больше, поэтому мы приняли решение ввести новую форму поддержки для молодых специалистов выпускников вузов и сузов, которые примут решение родить своего первого ребенка в течение трех лет после получения диплома. Выплата составит не менее 300 тыс. рублей, начать планируем с 1 января 2020 года", - написал Алиханов.

В области также принята специальная программа содействия предприятиям в привлечении специалистов. До 2021 года на эти цели из бюджета будет выделено 90 млн рублей. Средства будут направляться работодателями на возмещение части затрат на переезд работника и членов его семьи в регион, его обучение и повышение квалификации, жилье. Общая сумма компенсаций на одного работника составит 225 тыс. рублей. Кроме того, работодатель может получить компенсацию части расходов на приобретение жилья для работника либо первого взноса по ипотечному кредиту в сумме 297 тыс. рублей.

Приоритетными отраслями для привлечения работников станут сфера информационных технологий, инжиниринговая отрасль, медицина, сельское хозяйство, автомобилестроение.