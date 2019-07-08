Калининградский аэропорт Храброво начал обслуживание иностранцев по электронным визам

КАЛИНИНГРАД, 8 июля. /ТАСС/. Аэропорт Храброво начал обслуживать иностранцев, воспользовавшихся электронными визами для въезда в Калининградскую область. Первые пассажиры с такими документами прибыли в регион в минувшие выходные из Латвии и Польши, сообщается в понедельник на официальном сайте авиаузла.

"В минувшие выходные первые пассажиры с электронными визами прошли пограничный контроль в воздушном пункте пропуска "Калининград (Храброво)". Пассажиры прибыли в аэропорт Храброво рейсами из Варшавы и Риги", - говорится в сообщении.

С 1 июля граждане 53 государств могут получить электронную визу для въезда в Россию через пограничные пункты пропуска на территории Калининградской области. Регион стал второй после Дальнего Востока территорией России, где заработал такой порядок.

Электронная виза выдается бесплатно на 30 дней, начиная с даты выдачи, с разрешенным сроком пребывания на территории РФ до восьми суток с даты въезда на основании заявления иностранного гражданина, заполненного в электронной форме.

Граждане, получившие электронные визы для въезда в Калининград, имеют право находиться и передвигаться только в пределах Калининградской области. Въезд по ним на остальную территорию Российской Федерации с целью транзитного проезда в область или выезда из нее, в том числе через аэропорты в беспересадочном режиме, невозможен, уточнили в дирекции Храброво.

По данным областного правительства, граждане иностранных государств подали уже более двух тысяч заявок на получение электронных виз для въезда в регион. Наибольшее число подано жителями Литвы, Польши, Германии, Латвии, Эстонии.