Найденные в Смоленске останки могли принадлежать наполеоновскому генералу Гюдену

ТАСС, 8 июля. Участники российско-французской археологической экспедиции обнаружили в Смоленске останки, предположительно, соратника императора Наполеона - генерала Шарля Этьена Гюдена, погибшего в августе 1812 года. В ближайшее время будет проведена генетическая экспертиза, для подтверждения личности, рассказала в понедельник ТАСС вице-президент фонда развития русско-французских исторических инициатив Мария Катасонова.

"Поиски проходили в районе Валутиной Горы в центральном парке Смоленска. 6 июля была найдена могила, при вскрытии гроба обнаружены останки, которые с большой долей вероятности принадлежат генералу Шарлю Этьену Гюдену. Согласно историческим источникам, он погиб во время сражения в августе 1812 года. Из-за ранения ему ампутировали ногу, вторая нога также была повреждена. Эти же признаки есть у найденных останков", - сказала Катасонова.

По ее словам, в ближайшее время один из московских институтов проведет экспертизу генетического материала."Она поможет достоверно установить личность, поскольку есть с чем сравнивать - жив прямой потомок Гюдена. Он проживет во Франции, мы с ним уже связались, и в ближайшее время он прибудет в Москву", - отметила Катасонова, добавив, что сейчас изучением найденных останков занимаются антропологи.

После получения результатов генетической экспертизы останки планируется перезахоронить во Франции.

Сезар Шарль Этьен Гюден де ла Саблонньер родился 13 февраля 1768 года, учился в Бриеннской военной школе (Франция) вместе с Наполеоном Бонапартом. Во время русской кампании 1812 года участвовал в Смоленском сражении, во время боя при Валутиной Горе выстрелом, сделанным из русского орудия, ему повредило обе ноги. Гюдена эвакуировали в Смоленск, где он вскоре умер, место захоронения считалось утраченным.

Археологическая экспедиция в Смоленске проходит с мая 2019 года под патронажем франко-российского форума "Трианонский диалог", основанного по инициативе президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона. Организаторами экспедиции выступили "Фонд развития русско-французских исторических инициатив", Российская академия наук и Российское военно-историческое общество.