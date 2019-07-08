Пилот из Уфы стал победителем на международном фестивале воздухоплавания в Пермском крае

ПЕРМЬ, 8 июля. /ТАСС/. Пилот Руслан Кильмаматов из Уфы стал победителем воздушных баталий, которые прошли на XVIII международном фестивале воздухоплавания "Небесная ярмарка" в городе Кунгур Пермского края. Об этом в понедельник сообщается на сайте правительства региона.

"В этом году победителем стал воздухоплаватель из Уфы Руслан Кильмаматов, на втором месте Игорь Вертипрахов из Кунгура, на третьем - житель Санкт-Петербурга Андрей Чижов", - сказано в сообщении.

"Небесная ярмарка" - международный фестиваль воздухоплавания, который проходит в городе Кунгур Пермского края с 2002 года по инициативе пилота Андрея Вертипрахова и собирает ежегодно более 80 тыс. зрителей за неделю. В 2004 году Кунгур закрепил за собой право проводить единственные в мире "Воздушные баталии" - "сражения" в воздухе на аэростатах, уникальность соревнований стала привлекать летчиков из других стран, и в 2013 году фестивалю присвоили статус международного.