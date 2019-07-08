Омбудсмен Ингушетии сообщила о большом числе желающих удочерить избитую 7-летнюю девочку

МАГАС, 8 июля. /ТАСС/. Удочерить избитую семилетнюю девочку из Ингушетии хотят люди не только из регионов России, но и из зарубежных стран, сообщила ТАСС уполномоченный при главе республики по правам ребенка Зарема Чахкиева.

"Желающих удочерить девочку очень много, мне пишут и звонят люди не только из регионов страны. К примеру, звонили из Якутии. И мне даже писали матери погибших детей в Беслане, что есть женщина, которая плачет, узнав эту историю, - ее ребенок умер в 7-летнем возрасте во время теракта, - и просит отдать девочку ей. Также мне звонили сегодня из Уругвая, Германии, Австралии, Норвегии, в основном это выходцы из Ингушетии, но есть и люди других национальностей", - сказала Чахкиева.

По ее словам, власти региона считают, что в приоритете будет семья, проживающая в регионе. "Я была сегодня на встрече с врио главы региона, мы решили, что девочку передадут семье, которая проживает в Ингушетии, чтобы в дальнейшем контролировать ситуацию и, чтобы ребенок находился в лучших условиях и в хорошей семье", - добавила омбудсмен.

4 июля семилетняя девочка в тяжелом состоянии была доставлена в Детскую республиканскую клиническую больницу Ингушетии с множеством травм, ожогов и порезов, где ей провели операцию по спасению сосудов кистей рук. 5 июля девочку доставили в Москву в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля, где при обследовании у нее также выявили старые переломы ребер и травму позвоночника.

Подозреваемая в нанесении травм ребенку - 35-летняя жительница города Сунжа, которая приходится девочке родной тетей со стороны отца, - была задержана 4 июля. В отношении нее возбуждено уголовное дело, женщина арестована. В рамках расследования уголовного дела были допрошены родители девочки и другие близкие родственники. Устанавливаются причины, по которым ребенок был отдан тете, условия ее проживания.

По словам Заремы Чахкиевой, органы опеки намерены лишить семью избитой девочки родительских прав.

В новость были внесены изменения (18:26 мск) — добавлен последний абзац