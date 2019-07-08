Власти Кубани заявили о готовности региона заменить россиянам отдых в Грузии

КРАСНОДАР, 8 июля. /ТАСС/. Кубанское вино, получившее широкое признание как на российском рынке, так и зарубежном, кубанская минеральная вода, а также новые развивающиеся направления туризма в Краснодарском крае могут полностью заменить россиянам отдых в Грузии. Об этом заявил ТАСС в понедельник губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

С понедельника вступил в силу указ президента РФ Владимира Путина от 21 июня, согласно которому российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии. Также вступило в силу решение Министерства транспорта России от 22 июня о приостановке полетов грузинских авиакомпаний на территорию РФ.

"Прекращение авиасообщения между Россией и Грузией - не повод для туристов отказываться от запланированного отпуска. Курорты Краснодарского края смогут принять всех, у кого сорвался отпуск в Грузии. Наш край готов предложить не только отдых на побережье, но и в горах, развлекательную и культурную программы. Более того, Кубань славится культурно-познавательным и олимпийским туризмом", - сказал Кондратьев.

Глава региона отметил, что на курортах Краснодарского края каждого туриста из любой точки планеты принимают с особым радушием. По его словам, качество вина и минеральной воды на Кубани высоко оценено как на российском, так и на международном уровне.

"Наше вино получило признание на престижных винодельческих дегустационных конкурсах мира. Кроме того, мы развиваем различные винные туры, которые дают возможность туристам убедиться в качестве кубанского вина. Ну, а кто ехал в Грузию пить "Боржоми", уверен, оценят минеральную воду Горячего ключа. Это один из старейших бальнеологических курортов на юге страны: минеральными водами и грязями здесь лечат десятки болезней", - подчеркнул глава региона.

Развитие туризма на Кубани

Краснодарский край - один из основных туристических регионов России. В 2018 году в Краснодарском крае отдохнули 17 млн человек, это рекордный показатель. Власти региона заявляли, что в 2019 году планируется увеличить поток туристов, для этого проводятся мероприятия по благоустройству, разработаны новые туристические продукты.

В регионе созданы максимально комфортные условия для размещения отдыхающих. К старту курортного сезона 2019 года количество гостиниц и отелей региона, предоставляющих услуги по системе "все включено" увеличилось на 30% по сравнению с 2018 годом. Сейчас в таком формате работают 56 гостиниц и отелей. Более 500 гостиниц с номерным фондом, превышающим 50 номеров, прошли классификацию, около 30 крупных гостиниц стали пятизвездочными.

Гостям кубанских курортов доступны около 100 км комфортных пляжей на побережьях Азовского и Черного морей, отдыхающих будут принимают более 190 санаториев, пансионатов с лечением и бальнеолечебниц. Для гостей региона подготовлены более 620 объектов туристического показа, почти 300 экскурсионных и экскурсионных маршрутов, свыше 100 объектов аграрного туризма.