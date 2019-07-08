СМИ: охрана Эрдогана устроила драку с пограничниками в Сараево

ТАСС, 8 июля. Личная охрана лидера Турции Тайипа Эрдогана устроила драку с сотрудниками Пограничной полиции Боснии и Герцеговины в аэропорту Сараева. Об этом сообщил в понедельник портал Klix.

Турецкий лидер прибыл в столицу Боснии и Герцеговины на саммит организации Процесс сотрудничества государств Юго-Восточной Европы. Как утверждает портал, после приземления самолета Эрдогана его охрана вела себя "неподобающе и отказалась проходить процедуры контроля". В результате между охранниками президента и сотрудниками Пограничной полиции произошла словесная перепалка, а затем и непродолжительная потасовка. После этого турецкие гости достали из самолета оружие и заткнули его за пояс, однако при появлении на трапе Эрдогана конфликт стих.

Факт конфликта подтвердил директор Пограничной полиции Зоран Галич. По его словам, пограничники "действовали профессионально, что позволило избежать открытого столкновения".

"Те, кто приезжает в Боснию и Герцеговину, должны уважать закон, а не пытаться быть выше его", - заключил он.

Klix отмечает, что это не первый случай неподобающего поведения охранников Эрдогана в Сараево. В ходе предыдущих визитов они вели себя "дерзко и грубо, что в итоге вызвало реакцию Пограничной полиции".

Саммит организации Процесс сотрудничества государств Юго-Восточной Европы продлится до 9 июля. На вечер понедельника запланирован торжественный ужин турецкого лидера с членами Президиума Боснии и Герцеговины.