Лечащие врачи называют чудом положительную динамику в лечении избитой девочки из Ингушетии

МАГАС, 8 июля. /ТАСС/. Положительную динамику в лечении правой руки, избитой в Ингушетии семилетней девочки, лечащие врачи называют чудом, рассказала ТАСС уполномоченный при главе республики по правам ребенка Зарема Чахкиева.

4 июля семилетняя девочка в тяжелом состоянии была доставлена в Детскую республиканскую клиническую больницу Ингушетии с множеством травм, ожогов и порезов, где ей провели операцию по спасению сосудов кистей рук. 5 июля девочку доставили в Москву в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля, где при обследовании у нее также выявили старые переломы ребер и травму позвоночника. Первоначально врачи предполагали, что правую кисть, пострадавшую больше всего, удастся спасти.

"Сейчас врачи делают все возможное, чтобы сохранить правую руку, врачи борются за локтевую часть руки, они присылали мне результаты, процесс восстановления идет, и доктора считают это чудом", - сказала Чахкиева.

Как сообщила ТАСС министр здравоохранения республики Зарема Льянова, которая находится в тесном контакте с лечащими врачами девочки из НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля, состояние ребенка не изменилось, врачи ждут процесса демаркации.

"Ее лечащий врач Павел Мединский сказал, что состояние прежнее, ухудшений нет, тактика выжидательная, ждут демаркации - чтобы отграничилась та зона на руке, которая не жизнеспособна. Может это будут пальцы или кисть, а может и вообще не придется ампутировать, никто этого не знает пока. Она проходит курс лечения, общее состояние хорошее, токсикоза нет", - сказала Льянова.

Подозреваемая в нанесении травм ребенку - 35-летняя жительница города Сунжа, которая приходится девочке родной тетей со стороны отца, была задержана также 4 июля. В отношении нее возбуждено уголовное дело, женщина арестована. В рамках расследования уголовного дела были допрошены родители девочки и другие близкие родственники. Устанавливаются причины, по которым ребенок был отдан тете, условия ее проживания.

Ранее сообщалось, что органы опеки намерены лишить семью избитой девочки родительских прав.