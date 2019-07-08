В Вашингтоне метро и Белый дом затопило из-за ливня

ВАШИНГТОН, 8 июля. /ТАСС/. Сильнейший ливень привел в понедельник к срыву железнодорожного сообщения на южном направлении от Вашингтона, подтоплению станций метрополитена и ряда районов города и его окрестностей, а также некоторых помещений в Белом доме. Как сообщила в Twitter компания Amtrak, занимающаяся в США пассажирскими железнодорожными перевозками, все "поезда, направляющиеся южнее Вашингтона, теперь остановлены из-за серьезной непогоды".

We got a bit of an issue here... pic.twitter.com/58g9RJfm0c — Dr. Rocío Caballero-Gill (@CaballeroGill) 8 июля 2019 г.

"По мере появления новой информации она будет обнародована", - говорится в сообщении Amtrak. Вашингтонская подземка также столкнулась с серьезными трудностями из-за обрушившейся на регион непогоды. В социальных сетях выложены сделанные пассажирами столичного метро многочисленные фотографии и короткие видеоролики, на которых запечатлены водопады, низвергающиеся с потолка некоторых станций, затопленные лифты и т. п. Движение поездов в вашингтонском метрополитене осуществляется со сбоями. Полностью оказались скрытыми под водой отдельные улицы Вашингтона, в том числе в центре. В некоторых случаях водителям пришлось бросать машины и в буквальном смысле слова добираться вплавь до безопасных мест. Журналисты пресс-пула президента США выложили в Twitter снимки, показывающие, что их рабочие места в Белом доме также подтоплены.

It’s official: The White House basement is flooding. pic.twitter.com/f1DR6awE89 — Eamon Javers (@EamonJavers) 8 июля 2019 г.