Шведский суд оставил рэпера A$AP Rocky под арестом

СТОКГОЛЬМ, 8 июля. /ТАСС/. Верховный суд Швеции отказался рассматривать апелляцию на решение окружного суда Стокгольма о взятии под стражу американского рэпера A$AP Rocky, задержанного 3 июня после драки в центре Стокгольма. Об этом в понедельник сообщает агентство ТТ.

"Верховный суд ознакомился с материалами. Оснований предоставлять разрешение на рассмотрение апелляции нет", - передает агентство решение суда.

Адвокат исполнителя Хенрик Ульссон Лилья также ранее обжаловал ордер на арест в Апелляционном суде столичного округа, но и там получил отказ. По мнению адвоката, суд первой инстанции не должен был брать под стражу его клиента, так как артист не собирается скрываться от правосудия: он широко известен и ничего не выиграет, избежав судебного разбирательства в Швеции. Кроме того, по словам адвоката, исполнитель теряет миллионы долларов из-за отмены концертов.

A$AP Rocky, настоящее имя которого Раким Майерс, был арестован после концерта на фестивале хип-хопа Smash на стадионе в Стокгольме, драка произошла еще 30 июня. Окружной суд шведской столицы 5 июля принял решение взять его под стражу. Обвинение должно быть выдвинуто прокуратурой не позднее 19 июля. Сам исполнитель утверждает, что невиновен, что на него самого было совершено нападение и он был вынужден защищаться.