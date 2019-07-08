Холмы Просекко в Италии включили в Список всемирного наследия ЮНЕСКО

Этот регион славится не только выразительным ландшафтом и природной красотой, но и знаменитым винодельческим производством. Игристое вино "просекко" никто его уже не сравнивает с французским шампанским, потому что технологии производства знаменитых марок не имеют ничего общего. Именно издревле выращиваемые там виноградники определили характеристики неповторимого ландшафта, в котором сочетаются крутые склоны с небольшими виноградниками, создающими натуральный мозаичный пейзаж. Как отмечают специалисты, ЮНЕСКО впервые признает объектом всемирного наследия "пейзаж, сформированный веками за счет обработки земли человеком, в результате чего была создана традиция производства "просекко". Своей настоящей победой внесение в список ЮНЕСКО холмов Просекко считает губернатор Венето Лука Дзайя, который выдвинул эту кандидатуру. По его мнению, таким образом "дополнительную привлекательность получает не только регион с точки зрения туризма, но и винный продукт".

"Просекко" давно и успешно экспортируется в разные страны, включая Россию. Марка "Сделано в Италии" защищена от подделок, с которыми борется консорциум производителей "просекко". Известный российский музыкант - альтист и дирижер Юрий Башмет уже на протяжении нескольких лет ездит с концертами "Дорогами Просекко" по маршруту, который включает города этой зоны.

Всего Комитет Всемирного наследия в ходе своей 43-й сессии, которая проходит с 30 июня по 10 июля в Баку (Азербайджан), включил 29 новых объектов в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, в том числе четыре природных, один смешанный и 24 культурных. Среди них расположенные в 85 км к югу от Багдада руины древнего города Вавилон, центра Нововавилонского царства, существовавшего в период с 626 по 539 гг. до н. э., и храмы псковской архитектурной школы.