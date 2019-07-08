"Херсонес Таврический" расширят за счет земель, которые занимает Минобороны

СЕВАСТОПОЛЬ, 8 июля. /ТАСС/. Воинские части Минобороны, расположенные в Карантинной бухте неподалеку от центра Севастополя, перебазируются в отдаленный район, а их участки будут использованы для расширения музея-заповедника "Херсонес Таврический" и музейно-культурного кластера, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе правительства города.

"В ходе сегодняшнего рабочего совещания губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников обсудил с командующим Черноморским флотом, вице-адмиралом Игорем Осиповым "дорожную карту" по перебазированию воинских частей, в том числе, водолазной станции, из Карантинной в Камышовую бухту. Прибрежные территории в Карантинной бухте, освобожденные после перебазирования воинских частей, будут использованы для развития историко-археологического парка и музея-заповедника "Херсонес Таврический", а также войдут в состав культурно-образовательного кластера на мысе Хрустальный", - говорится в сообщении.

Севастопольский музей-заповедник "Херсонес Таврический" создан на месте античного города Херсонес, основанного около 2500 лет назад. Ранее сообщалось, что стратегия развития учреждения подразумевает создание новых корпусов для выставочной и научной работы. Рядом с территорией заповедника на данный момент расположены земли, находящиеся в ведении Минобороны РФ.