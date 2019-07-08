В Минобрнауки РФ заявили, что Москва и Пекин заинтересованы в совместной подготовке кадров

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Вузы России и Китая обсудили совместную подготовку высококвалифицированных кадров, а также двусторонние образовательные обмены студентами. Об этом в понедельник сообщило Министерство науки и высшего образования РФ по итогам встречи замглавы ведомства Марины Боровской и заместителя министра образования КНР Чжун Дэнхуа.

"Вузы наших стран заинтересованы в совместной подготовке высококвалифицированных кадров, которые в будущем будут содействовать развитию дружественных отношений между Россией и Китаем. Важно отметить реализацию уникального проекта совместного российско-китайского университета МГУ-ППИ, который не имеет пока аналогов", - приводятся на сайте ведомства слова Боровской.

По ее мнению, на сегодняшний день одной из главных задач российско-китайского сотрудничества в области образования является увеличение количества двусторонних образовательных обменов обучающимися до 100 тыс. человек к 2020 году. Она уточнила, что сейчас в двусторонних обменах принимают участие почти 90 тыс. человек с обеих сторон.

По данным министерства, в университете "МГУ-ППИ в Шэньчжэне" по программам бакалавриата и магистратуры обучаются 313 человек, в том числе 285 граждан КНР и 28 студентов - граждан России, СНГ и Европы. Отмечается, что в будущем планируется увеличить численность студентов до пяти тысяч человек.

20 мая 2014 года в рамках официального визита президента РФ Владимира Путина в КНР был подписан меморандум о взаимопонимании между Министерством образования и науки РФ и Министерством образования КНР о сотрудничестве по проекту создания российско-китайского университета Московским государственным университетом имени М. В. Ломоносова (МГУ) и Пекинским политехническим институтом (ППИ). 5 сентября 2014 года был подписан договор между МГУ и Пекинским политехническим институтом о создании университета МГУ-ППИ в Шэньчжэне, который официально положил начало процессу учреждения совместного университета.