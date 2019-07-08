В Ленобласти планируют ввести 10 "суперсервисов" по основным жизненным ситуациям

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Власти Ленинградской области планируют ввести в 2022 году 10 "суперсервисов", посвященных основным жизненным ситуациям. Об этом говорится в стратегии социально-экономического развития области до 2030 года, опубликованной для общественного обсуждения в понедельник.

"Суперсервис" - это комплексные услуги, когда необходимые документы, пособия, услуги семья получает в электронном виде без посещения органов власти или многофункциональных центров (МФЦ).

"Внедрить в 2022 году не менее 10 "суперсервисов" по основным жизненным ситуациям: рождение ребенка, утрата близкого человека, получение социальной помощи, получение земли под строительство, создание объекта капитального строительства, получение разрешений для бизнеса и других", - говорится в документе.

Также предполагается организовать предоставление услуг в МФЦ по принципу экстерриториальности, чтобы граждане и бизнес могли получать государственные и муниципальные услуги вне зависимости от их места нахождения. А к 2021 году планируется провести перестройку 80 ключевых внутренних процессов госуправления (включая автоматизацию таких процессов): от предоставления мер поддержки до внутреннего документооборота и издания нормативных правовых актов. "Это позволит сократить время и трудозатраты на выполнение государственных функций вплоть до режима "онлайн", - уточняется в документе.