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В Йемене более 460 тыс. человек заболели холерой в результате новой вспышки эпидемии

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак сообщил, что 705 человек умерли от заболевания

ООН, 8 июля. /ТАСС/. Более 460 тыс. человек в текущем году заразились холерой в Йемене, 705 умерли от заболевания. Об этом заявил в понедельник заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

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"В текущем году в Йемене зафиксировано 460 тыс. случаев заболевания холерой, включая около 200 тыс. детей, - информировал он. - Это уже превысило уровень заболеваемости 2018 года, который составил 380 тыс. случаев".

"В текущем году зафиксировано уже 705 смертельных случаев в сравнении с 75 в прошлом году", - добавил Хак.

Он пояснил, что на скорость распространения заболевания повлияли наводнения в стране и нехватка чистой питьевой воды. По словам представителя ООН, 20 млн йеменцев необходима гуманитарная помощь на сумму $4,2 млрд. "На сегодня собрано 32% от этой суммы", - указал Хак.

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