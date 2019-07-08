Кадыров потребовал извинений от властей Грузии за высказывания в эфире "Рустави 2"

ГРОЗНЫЙ, 8 июля. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил за привлечение к уголовной ответственности журналиста грузинского телеканала "Рустави 2" Георгия Габунии, выступившего с оскорблениями в адрес властей РФ, и призвал власти Грузии принести официальные извинения. Об этом глава региона написал на своей странице в Telegram.

"Оскорбление нанесено не президенту России, а российскому народу в целом и каждому гражданину России в отдельности. Президент и премьер-министр Грузии должны немедленно принести официальные и публичные извинения президенту России <...> Против Габунии нужно возбудить уголовное дело за высказывания, оскорбляющие высшее должностное лицо России и задевающие честь и достоинство гражданина России. Мы не можем постоянно делать вид, что не замечаем подчеркнуто враждебные выходки со стороны Грузии", - написал Кадыров, добавив, что выходка журналиста стала позором для Грузии.

Глава Чечни выразил уверенность, что журналист действовал не самостоятельно и призвал ввести по отношению к Грузии жесткие санкции. "Руководство канала не могло не знать о намерениях журналиста. Поэтому случившееся следует расценивать в качестве тщательно спланированной мерзкой акции со стороны Грузии, если обратное не будет доказано властями страны. Иначе через три дня нужно закрыть все дороги и тропы, ведущие в Грузию и из Грузии", - добавил он.

Габуния в воскресенье в своей авторской передаче "Постскриптум" больше минуты нецензурно выражался в адрес руководства России. Его высказывания резко осудили президент Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министр Мамука Бахтадзе, глава парламента Арчил Талаквадзе, бывший спикер парламента Ираклий Кобахидзе, мэр Тбилиси Каха Каладзе. Критике телеведущего подверг и гендиректор телеканала Ника Гварамия. Экс-спикер парламента Грузии, лидер оппозиционной партии "Единая Грузия - демократическое движение" Нино Бурджанадзе отметила, что считает высказывания Габунии в адрес руководства России провокаций, спланированной экс-президентом Михаилом Саакашвили против Грузии.