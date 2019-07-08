Патриарх Сербской православной церкви наградил орденом главу Россотрудничества в Сербии

БЕЛГРАД, 8 июля. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Патриарх Сербской православной церкви Ириней наградил Орденом царицы Милицы главу Российского центра науки и культуры (РЦНК) "Русский дом" в Белграде Надежду Кущенкову. Награждение состоялось в понедельник вечером в выставочном зале "Русского дома" в рамках церемонии, посвященной Дню семьи, любви и верности, сообщил корреспондент ТАСС с места событий.

"Орденом царицы Милицы награждается Кущенкова Надежда Викторовна за исключительные заслуги в гуманитарной деятельности", - заявил патриарх. По его словам, братство России и Сербии началось еще тогда, когда сербский святитель Савва принял постриг в русском монастыре на Афоне. "И сейчас в лице России мы имеем помощника во всех вопросах, в том числе в тяжелом для нас вопросе Косова и Метохии", - сказал он.

В свою очередь Кущенкова поблагодарила патриарха за высокую награду. "И я, и весь коллектив Русского дома,- а я считаю, что это наша общая награда - продолжат работать над укреплением духовных связей российского и сербского народов", - заявила она.

Затем к собравшимся обратился заместитель главы Россотрудничества Александр Радьков, который отметил, что Россию и Сербию "связывают православные ценности, одной из которых является семья". "Благодаря участию патриарха сербского, этот праздник получил признание и в Сербии. Поздравляю вас всех с этим замечательным праздником", - указал Радьков. После этого патриарх Ириней напомнил о важности семьи в современном обществе и наградил 33 супружеские пары, много лет прожившие в браке, почетными грамотами.

Решение о награждении было принято Священным архиерейским синодом Сербской православной церкви (СПЦ). Орден святой царицы Милицы - преподобной Евгении является одной из высочайших наград СПЦ. Согласно уставу ордена, он вручается "за выдающиеся заслуги в помощи бедным, больным и немощным, а также за гуманитарную деятельность".

День семьи, любви и верности официально отмечается в России 8 июля. Праздник был учрежден в 2008 году при поддержке президента Фонда социально-культурных инициатив Светланы Медведевой. Как гласит древнерусская летопись, дочь бортника из рязанской деревни Феврония излечила от страшной болезни муромского князя Петра, после чего они полюбили друг друга и поженились. В преклонном возрасте супруги приняли монашеский постриг и завещали похоронить их вместе. Умерли Петр и Феврония в один день и час - 8 июля по новому стилю. В этот день Русская православная церковь чтит память покровителей семьи и брака.