Орешкин возглавит попечительский совет новгородского музея

"В ближайшее время у музея-заповедника появится попечительский совет, возглавит который Максим Орешкин", - отметил Никитин.

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 8 июля. /ТАСС/. Министр экономического развития РФ Максим Орешкин станет главой попечительского совета новгородского государственного объединенного музея-заповедника. Договоренность об этом была достигнута 8 июля в рамках рабочей поездки в Москву губернатора Новгородской области Андрея Никитина, сообщил руководитель региона на своей странице в Instagram в понедельник.

По информации пресс-службы правительства Новгородской области, встреча губернатора Андрея Никитина и министра экономического развития РФ Максима Орешкина состоялась 8 июля в Москве. В ходе встречи была достигнута договоренность о создании попечительского совета новгородского музея, который поможет в реализации музейных инициатив.

"Новгородский музей - явление не областного и даже не российского, а общемирового масштаба. Таких музеев в мире немного. При этом у музея не было попечительского совета. Теперь он появится, и я благодарен Максиму Орешкину за то, что он согласился его возглавить, - передает слова главы региона пресс-служба областного правительства.

Также сообщается, что сотрудники музея приступили к разработке предложений для попечительского совета. Речь идет о межмузейных выставках, реставрациях музейных ценностей, новых мультимедийных проектах.

Новгородский государственный объединенный музей-заповедник (НГОМЗ) является одним из старейших в России, он основан в 1865 году. Он обладает уникальными коллекциями, среди которых рукописные и старопечатные книги, древнерусская живопись и резное дерево, предметы археологии, документальные материалы.