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Создание Автокефальной поместной православной церкви на Украине

На Украине перешедшая в ПЦУ община вернулась в каноническую церковь

Верующие и настоятель Свято-Успенского храма в селе Морозовка Киевской области покаялись за уход в раскол

КИЕВ, 8 июля. /ТАСС/. Приходская община Свято-Успенского храма в селе Морозовка Киевской области разорвала связи с так называемой Православной церковью Украины (ПЦУ) и вернулась в каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ). Об этом в понедельник сообщили в центре информации УПЦ.

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"Религиозная община Свято-Успенского храма села Морозовка Бориспольской епархии Украинской православной церкви, ранее перешедшая в новую ПЦУ, вернулась в каноническую УПЦ", - говорится в сообщении центра в Facebook.

Верующие и настоятель храма покаялись за уход в раскол. В УПЦ выразили надежду на сознательную позицию религиозной общины.

О создании так называемой Православной церкви Украины объявлено после состоявшейся в Киеве 15 декабря встречи представителей неканонических церквей. Она получила статус автокефальной церкви в составе Константинопольского патриархата, члены синода которого поставили свои подписи под томосом 9 января 2019 года. Как каноническая УПЦ, так и Русская православная церковь считают новую структурой раскольнической.

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УкраинаСоздание Автокефальной поместной православной церкви на Украине
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