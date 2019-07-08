Премьера фильма Оливера Стоуна "В борьбе за Украину" с интервью Путина состоится 19 июля

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Телеканал "Россия-1" 19 июля покажет премьеру документального фильма американского режиссера Оливера Стоуна и режиссера-документалиста Игоря Лопатенка о событиях на Украине после Майдана "В борьбе за Украину". Об этом корреспонденту ТАСС рассказал Лопатенок.

По его словам, главными спикерами в фильме стали президент России Владимир Путин и глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

Интервью главы российского государства для фильма было получено съемочной группой в июне, монтаж происходил в кратчайшие сроки. "Я очень благодарен Владимиру Владимировичу, что у него для нас нашлось время это записать. Когда мы получили возможность интервью, мы вскочили в самолет... И 18 июня мы сняли это интервью, 4 июля вышла мировая премьера на фестивале [в итальянской Таормине], - рассказал он. - Сюжет интервью вы не узнаете до премьеры 19 июля, будут попытки, конечно, выложить его в интернет. В этом фильме серьезные есть "месседжи" (послания - прим. ТАСС) ...для двух народов. Это должны услышать зрители из его уст".

О фильме

Лопатенок пояснил, что Стоун выступил исполнительным продюсером ленты, взял все интервью и без него "фильм бы точно не получился". Сам Лопатенок срежиссировал ленту. Он также рассказал, что фильм стал продолжением совместной работы со Стоуном "Украина в огне". В новой картине Стоун возвращается к вопросам, которые ставились в "Украине в огне", сказал собеседник ТАСС. По его словам, ленту, название которой в оригинале звучит как Revealing Ukraine, было довольно сложно перевести на русский язык. "Официальное название, с которым картина выходит в прокат, - "В борьбе за Украину". Мы показываем людей, которые схлестнулись в непримиримых противоречиях, но при этом для одних из них Украина - это инструмент, а для других - это все что у них есть - вся семья, вся любовь, родители, их дети. Кстати, если вы поставите две [английские] буквы вместе, вы получите RU [Revealing Ukraine], что означает Russia [Россия]. Мне очень нравится, как это сокращается. Поскреби любого украинца, а под ним русский, поскреби русского - там есть украинская кровь...", - сказал он.

В пресс-службе холдинга ВГТРК ТАСС подтвердили, что премьера ленты запланирована на 19 июля.

"Остановить войну в Донбассе - такую цель преследовали создатели этого фильма. Оскароносный режиссер Оливер Стоун и украинский документалист Игорь Лопатенок сняли картину о том, как развивались события в стране после Майдана и попытались разобраться в причинах затянувшегося кризиса в стране", - отмечено в аннотации.

Премьера документальной ленты состоялась на 65-м кинофестивале в Таормине. Фильм включает хроникальные кадры, а также интервью с политиками, участвовавшими в этих событиях. Среди сюжетов ленты, по словам Лопатенка, в том числе - "вмешательство властей Украины в американские выборы".

О Стоуне

Оливер Стоун - режиссер таких фильмов, как "Уолл Стрит: Деньги не спят" (Wall Street: Money Never Sleeps, 2010), "Башни-близнецы" (World Trade Center, 2006), "Джон Ф. Кеннеди: Выстрелы в Далласе" (JFK, 1991), "Взвод" (Platoon, 1986). Он трижды получал премию Американской академии киноискусств "Оскар", удостаивался также призов Берлинского и Венецианского кинофестивалей.

В 2016 году Стоун выпустил документальный фильм "Украина в огне" о событиях в этой стране, которые произошли в 2014 году. Он выступил в качестве продюсера фильма и взял для него интервью у президента России Владимира Путина, а также у бывшего президента Украины Виктора Януковича. В июне 2017 Стоун представил четырехсерийный документальный фильм о Владимире Путине "Интервью с Путиным". Премьера состоялась в США на кабельном канале Showtime.