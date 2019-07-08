Исследование: учителям в России стало труднее работать в школе из-за отчетности и ЕГЭ

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Более 70% российских учителей отмечают, что работать в школе им стало труднее, что связано с ростом объема отчетности, сложностями в отношениях с учениками и введением единого госэкзамена (ЕГЭ). Такие данные приведены в имеющемся в распоряжении ТАСС аналитическом обзоре "Мониторинг эффективности школы. Учителя российских школ: проблемы и перспективы" Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС).

"Большинство учителей (73%) высказали мнение о том, что за последние годы работать в школе стало труднее, что, по их мнению, связано с ростом сложностей во взаимоотношениях учителей с учащимися", - говорится в материалах.

При этом авторы обзора особо акцентируют внимание на том, что доля педагогов, считающих, что им стало труднее наладить отношения с детьми, за последний год выросла - с 14,9% до 15,6%. С бюрократической нагрузкой усложнение работы в школе связывают 79,4% учителей (84% в 2017 году).

"С учетом таких факторов, как большой объем учебной нагрузки учителей, медленные темпы обновления кадрового состава, неразвитость психолого-педагогического сопровождения, вопросам взаимопонимания учителей и учащихся, на наш взгляд, администрации школ необходимо уделять особое внимание", - считают авторы исследования.

Кроме того, 41% учителей связывают усложнение с введением единого и основного государственных экзаменов (31,4% в 2017 году), 35% - с трудностями в отношениях с родителями учеников (38,8% в 2017 году), 11,1% - с необходимостью постоянно использовать компьютерные технологии на работе (10,3% в 2017 году).

В материалах представлены результаты исследования за 2018 год. Обзор базируется на анализе открытых статистических данных Росстата, Министерства просвещения РФ о состоянии и развитии системы общего образования. В рамках мониторинга проведен опрос учителей в Алтайском и Ставропольском краях, Челябинской области, которые отражают все типы социально-экономического развития в России. Объем выборки составил 2077 человек.