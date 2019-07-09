Власти Японии не будут оспаривать решение суда о компенсации родственникам больных лепрой

ТОКИО, 9 июля. /ТАСС/. Правительство Японии не будет оспаривать решение суда префектуры Кумамото, который в конце прошлого месяца постановил выплатить компенсации родственникам больных лепрой, страдавших от дискриминации и сегрегации. Об этом во вторник сообщил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

"Мы приняли решение не подавать апелляцию", - отметил он в коротком заявлении для журналистов. Абэ также подчеркнул, что оспаривание решения суда только "усугубит страдания пострадавших семей".

В конце июня окружной суд Кумамото постановил выплатить компенсации в размере 370 млн иен ($3,4 млн) родственникам и семьям больных лепрой, которые в середине прошлого столетия столкнулись с дискриминацией и сегрегацией. Закон от 1953 года предписывал изоляцию больных лепрой и помещение их в специальные учреждения против их воли. Местные жители и раньше подавали иски против правительства по этому вопросу, однако решение суда префектуры Кумамото стало первым в своем роде.