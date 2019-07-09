В Магадане ввели штраф за кормление голубей

МАГАДАН, 9 июля. /ТАСС/. Магаданские власти ввели в городе штраф за кормление птиц, его размер составляет от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщил во вторник руководитель муниципального бюджетного учреждения Магадана "Комбинат зеленого хозяйства" Алексей Гаврилов. По его словам, мэр города дал поручение установить запрещающие таблички и привлекать нарушителей к административной ответственности.

"Первую табличку о запрете кормления птиц и привлечении к административной ответственности мы установили возле фонтана в городском парке, еще две сегодня установим в центре города на площади около магазина "Северное сияние". В дальнейшем установка будет продолжена, табличек станет больше. Мы не против голубей, просто их нужно кормить в определенных для этого местах, проблема в том, что от них много мусора - перья и помет, который мешает горожанам", - пояснил собеседник агентства. Определенных мест для кормления птиц в Магадане, однако, нет - так же, как и площадки для выгула собак.

Поручение установить запрещающие таблички и привлекать к административной ответственности нарушителей мэр Магадана Юрий Гришан дал на прошлой неделе в ходе выездного совещания. На площади около магазина "Северное сияние", где планируется в этом году комплекс работ по благоустройству, он обратил внимание на неудовлетворительное состояние городского пространства, виной которому стали мусор, перья и птичий помет.

"Жители областного центра очень любят кормить птиц, но я напоминаю, что это действие приравнивается к разбрасыванию мусора, а значит является нарушением правил благоустройства и влечет за собой административную ответственность. Голуби создают в нашем городе не меньше проблем, чем чайки и собаки, и я призываю магаданцев воздержаться от их кормления", - сказал мэр журналистам.

Выявлением нарушителей и составлением протоколов с дальнейшим привлечением к административной ответственности займется магаданская административно-техническая инспекция.