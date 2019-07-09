Малахов обратился к Зеленскому в защиту журналистов NewsOne

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Российский телеведующий Андрей Малахов обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой обеспечить защиту журналистам телеканала NewsOne Василию Голованову и Елене Кирик, которым начали поступать угрозы после объявлении о планах провести телемост Киев - Москва. Соответствующее заявление Малахов сделал в видеозаписи, опубликованной в понедельник на его странице в Instagram.

"Я и представить себе не мог, что идея исторического гуманитарного телемоста между Киевом и Москвой закончится угрозами в адрес моих коллег Василия [Голованова] и Елены [Кирик], а также членов их семей. Я хочу обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому как к гаранту конституции. Вы должны сделать все возможное, чтобы "слуги народа" - журналисты, четвертая власть, - а также члены их семей не пострадали", - сказал шоумен.

В воскресенье, 7 июля, в эфире программы "Вести с Дмитрием Киселевым" на телеканале "Россия-1" было объявлено, что 12 июля с 18:00 до 20:00 пройдет телемост Киев - Москва "Надо поговорить!". Предполагалось, что он будет проведен совместно с украинским телеканалом NewsOne. Ведущими должны были стать Мария Ситтель и Андрей Малахов в московской студии, в Киеве - Василий Голованов и Елена Кирик. Инициатива вызвала протесты ряда украинских политиков и партий. Позже на телеканале объявили, что отменяют мероприятие из-за угроз физической расправой в адрес журналистов.