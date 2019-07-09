CNN: дело против актера Кевина Спейси может быть закрыто из-за отсутствия главной улики

НЬЮ-ЙОРК, 9 июля. /ТАСС/. Дело против обвиняемого в насилии американского актера Кевина Спейси может быть закрыто из-за недостаточного количества улик. Об этом сообщил в понедельник телеканал CNN со ссылкой на слова окружного судьи Томаса Барнетта в Нантакете (штат Массачусетс).

По данным телеканала, такой поворот дело может обрести после того, как молодой человек, обвиняющий американского актера в сексуальных домогательствах, отказался предоставить защите телефон, с помощью которого он якобы обменивался со своей девушкой деталями инцидента. Ранее сторона обвинения предоставила адвокатам Спейси данные, якобы полученные с указанного смартфона, однако представители защиты актера настаивали на том, что они имеют право лично изучить телефон. По их мнению, из его памяти могли быть заранее удалены записи, которые бы подтвердили невиновность Спейси. При этом потерпевший и члены его семьи утверждают, что телефон утерян и предоставить его для экспертизы невозможно.

Телеканал подчеркивает, что потерпевший ранее дал в суде показания, в которых утверждал, что он ничего не удалял со своего смартфона. Однако впоследствии молодой человек воспользовался пятой поправкой к конституции США, которая наделяет граждан правом не свидетельствовать против самих себя. Судья подтвердил, что потерпевший имеет на это право, однако подчеркнул, что его показания по данному пункту будут изъяты из материалов дела. Таким образом, как приводит телеканал слова судьи, дело против Спейси может быть закрыто за отсутствием главной улики, на чем настаивает сторона защиты.

В прошлом году бывшая ведущая бостонского телевидения Хизер Юнру на пресс-конференции обвинила Спейси в попытке изнасилования ее сына, якобы предпринятой актером в июле 2016 года в одном из баров Нантакета. По словам женщины, актер напоил юношу перед тем, как совершить развратные действия.

59-летний Кевин Спейси - американский актер и режиссер, обладатель двух премий "Оскар". Он также известен по главной роли в сериале "Карточный домик" (House of Cards). В 2017 году вокруг Спейси разгорелся скандал после того, как актер Энтони Рэпп обвинил его в сексуальных домогательствах, якобы имевших место около 30 лет назад.

Впоследствии телеканал CNN сообщил, что восемь человек, участвовавших в съемках сериала "Карточный домик", рассказали журналистам о домогательствах со стороны Спейси. Позднее с аналогичными обвинениями выступили еще около 30 человек. Из-за скандала актер был уволен из проекта.