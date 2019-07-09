В Забайкалье предложили брать плату за посещение озера, связанного с Чингисханом

ЧИТА, 9 июля. /ТАСС/. Плату предложили брать с туристов, которые посещают озеро Арей в Забайкальском крае, - по одной из легенд, этот водоем выкопали воины Чингисхана во время похода. Такую идею во вторник высказал руководитель дирекции особо охраняемых природных территорий региона Александр Бузинов на заседании президиума фракции "Единой России" в законодательном собрании края.

"В этом году на федеральном уровне принято решение о возможности взимания платы за посещение региональных природных парков. Определена предельная плата - 100 рублей с человека. При 20-30 тыс. посещений [природного парка "Арей"] в год, мы получим для парка существенные средства", - сказал Бузинов. Представители "Единой России" поддержали эту инициативу и рекомендовали подготовить соответствующее предложение для рассмотрения его депутатами Заксобрания.

Как отметили на заседании, собранные средства могут быть направлены на вывоз мусора с прилегающих к озеру территорий, благоустройство, а также развитие туризма. Кроме того, дополнительные средства необходимы для проведения на озере регулярных научных изысканий. По словам главы Улётовского района Александра Синкевича, водоем зарастает водорослями, и при этом неизвестно - естественный это процесс или результат антропогенного вмешательства.

Директор природного парка Юрий Холостов отметил, что с 2014 года ежегодное финансирование дирекции сократилось с 6,3 до 3,8 млн рублей, а его штат снизился с восьми до шести человек. Причем в числе уволенных - единственный научный сотрудник природного парка.

Природный парк "Арей" общей площадью почти 3,6 тыс. га создан в Забайкальском крае в 2014 году. Он находится примерно в 200 км к западу от Читы. В него входят одноименное озеро и прилегающие к нему территории. На побережье Арея работают две туристические базы.

Озеро Арей - памятник природы, оно имеет овальную форму: его длина составляет 3 км, а ширина - 2 км. В озере прозрачная вода, его окружает сосновый лес. Питание озера осуществляется в основном подземными водами, реки в него не впадают, что и породило легенду об искусственном создании водоема во время Чингисхана, которая, однако, опровергнута учеными.