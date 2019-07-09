Аэропорт Владивостока принял первый прямой рейс из китайского Сианя

ВЛАДИВОСТОК, 9 июля. /ТАСС/. Первый самолет прямым сообщением Сиань - Владивосток китайской авиакомпании Beijing Capital Airlines приземлился в аэропорту Владивостока, сообщила во вторник пресс-служба воздушной гавани. Это уже вторая китайская авиакомпания, которая начала осуществлять полеты во Владивосток.

"9 июля авиакомпания Beijing Capital Airlines совершила свой первый рейс по маршруту Сиань - Владивосток. Самолет нового авиаперевозчика приземлился в воздушной гавани Приморья в 05:45 (22:45 мск)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что рейсы в административный центр провинции Шэньси на северо-западе Китая планируются три раза в неделю. Примерное время в полете - три часа.

В конце июня первый прямой рейс из Шанхая в столицу Приморья совершила другая китайская авиакомпания - Juneyao Airlines. В настоящее время Владивосток связан авиасообщением с девяти китайскими городами.

По данным пресс-службы международного аэропорта Владивостока, пассажиропоток на маршрутах в китайские города за первое полугодие 2019 года вырос на 16% по сравнению с прошлым годом.

Авиакомпания Beijing Capital Airlines - китайская бюджетная компания (лоукостер). Базируется в аэропорту Пекина, образована в 2010 году. Является дочерней компанией Hainan Airlines и Airbus. Парк воздушных судов авиакомпании состоит из 85 самолетов. Авиакомпания преимущественно обслуживает рейсы в Китае, включая Гонконг, Макао и Тайвань.