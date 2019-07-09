Швейцарский экстремал планирует проплыть 800 км вдоль восточного берега Байкала

ИРКУТСК, 9 июля. /ТАСС/. Швейцарский пловец-экстремал Эрнст Бромайс 11 июля в поселке Култук на южной оконечности Байкала начнет заплыв, в ходе которого за два месяца намерен пересечь озеро вдоль восточного берега. Об он во вторник сообщил журналистам в Иркутске.

"Я стартую в этот четверг [в поселке Култук], буду вплыть вдоль восточного побережья Байкала мимо дельты реки Селенги, мимо полуострова Святой нос и далее на север. У меня есть 60 дней, и я планирую к середине сентября проплыть все восточное побережье", - сказал Бромайс.

Спортсмена будут сопровождать друзья, которые поедут на автомобиле по берегу. Каждый день пловец намерен преодолевать от одного до десяти километров в зависимости от условий и самочувствия. На ночь он будет оставаться на берегу со своей командой и утром продолжать заплыв от места остановки. Всего ему предстоит преодолеть 800 км.

В тех местах, где автомобиль не сможет ехать по берегу, Бромайс будет плыть без сопровождения. "Я буду тянуть за собой небольшую сумку, в которой будет еда, спальный мешок. Если возникнут проблемы во время заплыва, у меня будет с собой телефон, по которому я смогу позвонить", - рассказал пловец. Он также сообщил, что поплывет в специальном гидрокостюме, так как вода в Байкале холодная. Бромайс рассчитывает стать первым человеком, который вплавь пересечет самое глубокое озеро на планете вдоль, а не поперек.

Бромайс называет себя "послом воды" и говорит, что совершает экстремальные заплывы, чтобы напомнить людям о том, насколько ценным ресурсом является вода. В 2008 году швейцарец пересек вплавь 200 озер - от больших до совсем крошечных - в своем родном кантоне Граубюнден. После этого он поставил себе целью переплыть крупнейшие озера во всех 26 швейцарских кантонах, что и сделал в 2010 году, преодолев около 300 км вплавь и больше 1000 км на велосипеде, добираясь от одного озера до другого. В 2014 он поставил новый рекорд, став первый человеком, проплывшим больше 1200 км вдоль течения Рейна - от истоков реки в швейцарских Альпах и до голландского Роттердама, где один из рукавов Рейна впадает в Северное море.