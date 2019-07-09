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Школьник из Красноярска получил щенка в подарок от Путина

В региональном Министерстве образования сообщили, что 12-летний Арсений Федоров написал главе государства письмо с соответствующей просьбой после нового года

КРАСНОЯРСК, 9 июля. /ТАСС/. Двенадцатилетний школьник из Красноярска Арсений Федоров получил в подарок от президента России Владимира Путина щенка золотистого ретривера. Об этом во вторник говорится в сообщении регионального Министерства образования.

"Сегодня министр образования Красноярского края Светлана Маковская вручила 12-летнему Арсению Федорову от имени президента России Владимира Путина подарок - щенка золотистого ретривера. Арсений написал письмо главе государства после нового года. В нем мальчик попросил подарить ему собаку", - говорится в сообщении.

Мальчик обучается школе № 32 в Красноярске по адаптированной программе (инклюзивное образование). Также школьник получает психолого-педагогическую и социальную помощь в центре "Необыкновенный ребенок". Мальчик увлекается велосипедной ездой, плаванием и горнолыжным спортом.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКрасноярский край
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