Роструд уточнил, в каких случаях работнику могут отказать в отпуске

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Согласно Трудовому кодексу, работнику должен предоставляться ежегодный оплачиваемый отпуск в виде 28 дней. В исключительных случаях, когда отпуск в текущем году может негативно сказаться на ходе работы организации, с согласия работника его могут перенести на следующий год, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Роструда.

"В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы организации (индивидуального предпринимателя), с согласия работника отпуск может быть перенесен на следующий рабочий год, но в этом случае отпуск должен быть использован не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за который он предоставляется", - пояснили в Роструде.

Согласно Трудовому кодексу, основанием для предоставления отпуска является установленная у работодателя очередность, которая зафиксирована в графике отпусков. Работник должен быть извещен о времени отпуска не позднее чем за две недели до его начала. "График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. Отдельным категориям работников ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время", - пояснили в Роструде.

В ведомстве отметили, что если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного оплачиваемого отпуска, или работник был предупрежден о времени начала этого отпуска позднее чем за две недели до его начала, то работодатель по письменному заявлению обязан перенести ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный с работником.

"Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет подряд, а также непредоставление его работникам в возрасте до 18 лет и работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. За нарушение данного требования возможно привлечение к административной ответственности", - добавили в Роструде.

Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть перенесен на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях его временной нетрудоспособности или исполнения во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение от работы. Ежегодный отпуск нужно продлить на количество указанных в больничном листе дней временной нетрудоспособности, которые пришлись на время этого отпуска.

При этом дни отпуска можно использовать сразу по окончании отпуска либо перенести на другой срок, уточнили в Роструде.