Исследование: россияне стали в три раза чаще искать информацию про отдых в России

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Больше половины туристических запросов россиян в интернете на это лето посвящено отдыху внутри страны, при этом за последние пять лет популярность внутреннего туризма в России выросла почти в три раза. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе "Яндекс.Путешествий" со ссылкой на результаты исследования сервиса.

Сервис проанализировал данные за июнь и сравнил их с данными за аналогичный период в предыдущую пятилетку, поскольку именно в первый месяц лета россияне чаще всего ищут билеты и информацию об отдыхе на высокий туристический сезон. В результате выяснилось, что самым популярным видом туризма у россиян остается внутренний, причем чаще всего запросы были связаны с отдыхом в Сочи, Анапе, Геленджике, а также в Москве и Санкт-Петербурге. В десятку также вошли Туапсе, Ялта, Казань, Феодосия и Алушта.

"Интерес к внутреннему туризму очень сильно вырос. Это происходит не только потому, что ездить за границу все еще дорого - многие европейские страны и, например, США, вернули и даже улучшили свои позиции со времени кризиса 2014 года. Внутренний туризм явно становится разнообразнее: люди перестали ассоциировать летний отпуск в России только с пляжами. Растет востребованность активного отдыха на природе, термальных курортов, больше людей стало просто ездить посмотреть другие города, причем необязательно столицы", - отметил руководитель "Яндекс.Путешествий" Дмитрий Яковлев.

Среди зарубежных направлений у россиян по-прежнему лидирует Турция, также в число наиболее популярных стран вошли Италия, Греция и Испания. Если посчитать число запросов не про страны в целом, а про конкретные города и курорты, оказывается, что первые шесть строчек в списке занимают Кемер, Аланья, Сиде, Анталья, Белек и Мармарис. Топ-15 состоит в основном из пляжных курортов, исключения составляют только Париж и Стамбул.

Как менялись предпочтения

Аналитики компании изучили запросы за шесть лет, начиная с 2014 года, в конце которого произошло ослабление курса рубля. Оказалось, что в 2015 году доля туристических запросов сократилась на 10% по сравнению с 2014 годом. На докризисный уровень интерес к туризму вернулся только в 2017 году, свидетельствуют результаты исследования.

В 2019 году доля поисковых запросов про туризм выросла на 20% по сравнению с показателями пятилетней давности. Однако многие европейские страны, например, Испания, Греция, Италия, Чехия, до сих пор не вернули свои позиции по поисковым запросам у россиян. При этом Франция и Германия в этом году вернулись на докризисные позиции по числу туристических поисковых запросов россиян.

Если смотреть не европейские направления, то на фоне падения рубля просел спрос на Таиланд, при этом возрос интерес к Вьетнаму и Китаю.

Одновременно с общим снижением интереса к выездному туризму возросла доля запросов про путешествия в страны ближнего зарубежья, например в Белоруссию, Абхазию и, особенно, в Грузию. На фоне новостей о приостановке прямого авиасообщения с Грузией туристический интерес к стране пошел на спад, однако в конце июня число туристических запросов про Грузию снова стало расти - 30 июня их было не намного меньше, чем 1 июня, подсчитали аналитики.