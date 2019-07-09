Московские колледжи выпустили около 17 тыс. молодых специалистов в 2019 году

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Около 17 тыс. учащихся в этом году окончили московские колледжи, почти 100% из них сдали демонстрационный экзамен по международным стандартам WorldSkills. Об этом сообщила во вторник пресс-служба столичного департамента образования.

"В этом году столичные колледжи окончили около 17 тыс. выпускников <...> Выпускники колледжей по итогам обучения могут сдать по выбору демонстрационный экзамен по международным стандартам WorldSkills, чтобы подтвердить свои умения, навыки, звание специалиста и готовность работать по профессии. В 2019 году демонстрационный экзамен сдали 98,8% выпускников - около 17 тыс. обучающихся московских колледжей, что на 4 тыс. больше, чем годом ранее", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на экзамене студенты должны показать свое профессиональное мастерство и навыки, их оценивает экспертная комиссия, в состав которой входят представители работодателей - высокотехнологичных предприятий города, партнеров движения WorldSkills Russia. По итогам испытаний выпускникам выдается Skills-паспорт с оценкой за экзамен. В этом году учащиеся выполняли экзаменационные задания на 234 площадках по 82 компетенциям: мобильной робототехнике, корпоративной защите, мехатронике и другим.