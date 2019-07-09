Власти Ставрополья начнут ликвидацию двухсменного обучения в рамках нацпроекта

СТАВРОПОЛЬ, 9 июля. /ТАСС/. Ставропольский край начнет работу по ликвидации двухсменного обучения в школах в рамках национального проекта "Образование". В 2019 году в регионе создадут дополнительно 3,2 тыс. мест для школьников за счет строительства новых учреждений, сообщил ТАСС министр образования края Евгений Козюра.

Согласно ежегодному докладу правительства о реализации государственной политики в сфере образования, по состоянию на 2018/2019 учебный год во вторую и третью смены в России обучались 1,2 млн детей. Для перехода на односменное обучение в регионах к 2024 году необходимо ежегодно вводить по 600 тыс. новых учебных мест.

"В Ставропольском крае в 2019 году будет создано 3222 дополнительных мест в школах, за счет строительства новых общеобразовательных организаций. В крае во вторую смену училось 45 466 учеников - 15,6% от общего количества обучающихся. Создание новых мест в 2019 году в общеобразовательных учреждениях Ставропольского края позволит снизить общий процент обучающихся во вторую смену с 15,6% до 14,5% (порядка 3,2 тыс. человек - прим. ТАСС)", - сказал Козюра.

В 2019 году в регионе планируется ввести в строй три школы, одна из них будет находиться в поселке Мирное Предгорного района. Здание старой поселковой школы находится в приспособленном помещении, там нет буфета и специально оборудованных для детей санитарных комнат. Учреждение не вмещало всех школьников - тремя рейсами их приходилось возить на уроки в соседний поселок.

"В самой школе обучался 51 ребенок, еще 100 детей возили в поселок Нежинский, детям приходилось раньше вставать, в случае опоздания ребенку сложно было попасть в школу. Кроме того, не было своего детского сада - дошкольников также возили в Нежинский, либо они сидели дома и зачастую приходили в школу неподготовленными. В Мирном планируется построить школу-детский сад, это уже позволит обеспечить преемственность обучения", - пояснили ТАСС в районном управлении образования.

После открытия нового учреждения поселок с населением 1,8 тыс. человек будет обеспечен местами для школьников и детсадовцев, возить детей в соседнее Нежинское не придется. "В этой школе учатся 532 ребенка, они все будут учиться в одну смену. Это позволит расширить работу в части дополнительного образования, внеурочной деятельности, поскольку будет больше свободных помещений для занятий", - отметили в управлении.

О сменном обучении

Проблема обучения в школах в несколько смен особенно актуальная для регионов Северного Кавказа, где наблюдается высокая рождаемость. По данным Минкавказа, в округе на начало прошедшего учебного года в третью смену учились почти 13 тыс. детей, из них 10 тыс. - в Чеченской Республике. Для ликвидации трехсменки в трех регионах округа запланировано строительство 50 школ в рамках национального проекта.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 по 2024 год. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.