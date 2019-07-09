Путин направил приветствие участникам форума "Бирюса"

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория инициативной молодежи "Бирюса 2019". Телеграмма опубликована во вторник на сайте Кремля.

"На протяжении многих лет "Бирюса" объединяет талантливых, энергичных студентов и молодых профессионалов из разных регионов России. Тех, кто открыт для общения и готов поделиться с товарищами своими идеями и наработками, найти соратников и единомышленников для реализации задуманного. И конечно, насыщенная программа форума включает дискуссии и круглые столы с известными учеными, политиками, предпринимателями, а также широкую палитру общественных, культурных, спортивных мероприятий", - подчеркнул глава государства.

Путин отметил, что форум нацелен на обсуждение важных задач, среди которых - динамичное развитие Красноярского края и других регионов Сибири, укрепление энергетического потенциала страны, подготовка современных управленческих кадров, определение приоритетов молодежной политики.

Президент выразил уверенность, что участники форума получат максимальную пользу для себя, а также для повышения своих профессиональных компетенций и приобретения перспективных деловых и личных контактов.

Всероссийский молодежный образовательный форум "Территория инициативной молодежи "Бирюса 2019" проходит в Красноярском крае. В нынешнем году он приобрел федеральный статус.