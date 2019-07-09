Сингапур намерен ужесточить ответственность за нарушение правил полетов беспилотников

СИНГАПУР, 9 июля. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Власти Сингапура в ближайшее время намерены ужесточить правила пользования беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), а также установить более серьезную ответственность за их нарушения. Данный вопрос стал одной из главных тем на открывавшейся в понедельник парламентской сессии.

Представляя поправки в действующее законодательство, старший государственный министр транспорта республики Лам Пин Мин сообщил, что правительство намерено ввести обязательную регистрацию всех беспилотников, это должно быть сделано к концу года. Одновременно будут пересмотрены действующие правила, по которым запрещены полеты этих аппаратов в радиусе 5 км от аэропортов и военных объектов, а также на высоте более 61 м.

Чиновник также не исключил, что будет ужесточена ответственность за правонарушения. В настоящее время первичное нарушение карается штрафом до 20 тыс. сингапурских долларов ($14,5 тыс.) в случае повторного привлечения к ответственности - лишение свободы на срок до 15 месяцев.

Вместе с тем старший госминистр не дал четкого ответа на вопрос парламентариев относительно двух громких инцидентов в сингапурском аэропорту Чанги в прошлом месяце, когда в результате запуска БПЛА почти на сутки пришлось закрывать одну из двух взлетно-посадочных полос, что привело также к отмене и задержкам более 50 рейсов. По его словам, совместная следственная комиссия, в которую вошли представители полиции, вооруженных сил, Управления гражданской авиации, а также аэропорта, ведут поиск злоумышленников. "С нашей стороны делается все необходимое для обнаружения, предотвращения полетов аппаратов, которые могут создать риски для безопасности полетов", - отметил Лам Пин Мин.

Между тем остается открытым вопрос, что может грозит этим злоумышленникам. Ряд экспертов полагают, что они могут отделаться лишь штрафом. Такое предположение строится на основе начавшегося на прошлой неделе первого судебного заседания. Двое местных жителей обвиняются в запуске беспилотников в мае этого года около базы ВВС республики. На данный момент им грозит лишь штраф.