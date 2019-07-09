Замминистра обороны РФ дал старт финалу всероссийской военно-спортивной игры "Победа"

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Заместитель министра обороны России Андрей Картаполов открыл финал военно-спортивной игры "Победа" в подмосковном парке "Патриот". Выступая на церемонии, он отметил, что такие мероприятия помогают молодым людям находить призвание.

"Неслучайно сегодня игра "Победа" продолжает традиции "Зарницы", на которой выросло несколько поколений в нашей стране. Качества, которые воспитывают эти игры, помогают молодым людям находить призвание, знать историю страны и гордиться ее героями", - сказал Картаполов.

Финал игры продлится до 13 июля на территории парка "Патриот". В нем примут участие 78 команд, которые будут соревноваться в шести конкурсных дисциплинах, в том числе "Визитка", "Ратные страницы истории Отечества", "Огневой рубеж" и других.

В число участников вошли юнармейцы, кадеты, представители молодежных организаций, а также члены военно-патриотических клубов.