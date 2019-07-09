Трех членов ИГ приговорили в Москве к срокам от 10 до 15 лет за подготовку терактов

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Московский окружной военный суд (МОВС) приговорил к лишению свободы на сроки от 10 до 15 лет в колонии строгого режима трех членов запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ), в рамках уголовного дела о подготовке терактов в столичном регионе. Об этом корреспондент ТАСС передает из зала суда.
"Суд постановил признать подсудимых виновными и назначить наказание Анзору Тлупову в виде 13 лет, Бахтовару Туйчиеву - 15 лет, Манучехру Туйчиеву - 10 лет", - сказал судья, отметив, что все они будут отбывать наказание в колонии строгого режима.
От степени и роли каждого из подсудимых им вменялись статья 223.1 ("Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств"), статья 205.4 ("Организация террористического сообщества и участие в нем"), статья 205.5 ("Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации"), статья 205 ("Террористический акт") и статья 205.1 ("Содействие террористической деятельности") УК РФ.
Как стало известно в суде, подсудимые готовили несколько терактов на территории Москвы и области. В момент задержания летом 2018 года они пытались уничтожить составляющие взрывчатых веществ.
Решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года группировка "Исламское государство" (до 2014 года - "Исламское государство Ирака и Леванта", ИГИЛ) признана террористической организацией. Ее деятельность в России запрещена.