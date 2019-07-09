Трех членов ИГ приговорили в Москве к срокам от 10 до 15 лет за подготовку терактов

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Московский окружной военный суд (МОВС) приговорил к лишению свободы на сроки от 10 до 15 лет в колонии строгого режима трех членов запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ), в рамках уголовного дела о подготовке терактов в столичном регионе. Об этом корреспондент ТАСС передает из зала суда.

"Суд постановил признать подсудимых виновными и назначить наказание Анзору Тлупову в виде 13 лет, Бахтовару Туйчиеву - 15 лет, Манучехру Туйчиеву - 10 лет", - сказал судья, отметив, что все они будут отбывать наказание в колонии строгого режима.