Власти Лаоса оповестили население страны о вспышке лихорадки Денге

ТАСС, 9 июля. Министерство здравоохранения Лаоса предупредило население страны о вспышке лихорадки Денге. Об этом во вторник сообщает агентство "Синьхуа".

"Если мы не предпримем меры для сдерживания вируса, он распространится из-за подходящих для него погодных условий", - заявил глава лаосского Минздрава Бунконг Сихавонг. Он также призвал местное население незамедлительно обращаться в больницы при возникновении признаков недомогания.

Отмечается, что с начала 2019 года от вспышки Денге в Лаосе скончались 27 человек, число инфицированных составило 11,5 тыс. человек.

Ранее случаи заболевания Денге были зарегестрированы в Таиланде, Сингапуре, Вьетнаме и на Филиппинах.

Денге - вирусная инфекция, которая передается через комариные укусы. Ее симптомы - высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли. Геморрагический вариант лихорадки сопровождается сильными внутренними кровотечениями, вызванными коллапсом кровеносных сосудов.