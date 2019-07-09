ВЦИОМ: большинство россиян поддерживают продление программы материнского капитала

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Три четверти россиян (78%) поддерживают продление программы материнского капитала, которая действует до конца 2021 года. Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Программа материнского капитала рассчитана только до 2021 года, и абсолютное большинство наших сограждан поддерживают ее продление - 78%. Особенно актуален такой запрос среди тех, кому от 25 до 34 лет (84%)", - говорится в исследовании. За полное закрытие программы высказались 3%.

Почти половина респондентов (46%) высказались за возможность тратить материнский капитал на лечение матери или ребенка, еще 17% хотели бы тратить его на ремонт жилья. Еще 46% респондентов уверены, что материнским капиталом сложно воспользоваться.

Две трети опрошенных (64%) считают, что программа материнского капитала стимулирует семьи к рождению второго и последующих детей. При этом 69% полагают, что эта мера работает только среди малообеспеченных граждан.

Программа материнского капитала начала действовать в России с 2007 года, ранее ее продлили до конца 2021 года. Сертификат выдают за рождение второго или последующих детей. Размер материнского капитала индексируется и сейчас составляет 453 тыс. рублей. В начале июля спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что рассчитывает, что до конца года будет принято решение о продлении программы до 2025 года.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 4 июля, в нем приняли участие россияне в возрасте 18 лет и старше. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1,6 тыс. респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.