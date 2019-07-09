Нацсовет по телевидению Украины проведет проверку NewsOne

"Пришло время для абсолютно жестких действий в отношении телеканалов, которые осуществляют психологические операции в отношении украинцев и украинской государственности", - заявил член Нацсовета Сергей Костинский. Он заявил о необходимости провести соответствующие проверки и применить "жесткие меры к телеканалу".

КИЕВ, 9 июля. /ТАСС/. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины решил провести внеплановую проверку украинского телеканала NewsOne после попытки провести телемост Киев - Москва. Такое решение было принято на заседании регулятора во вторник.

Отдельным решением регулятор решил создать рабочую группу с привлечением представителей Службы безопасности Украины, Совета национальной безопасности и обороны Украины, Национального антикоррупционного бюро и Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Как заявила член Нацсовета Ульяна Фещук, рабочая группа займется вопросами "противодействия антиукраинской деятельности" в СМИ.

Кроме того, регулятор решил обратиться к Верховной раде Украины с просьбой внести изменения в закон "О телевидении и радиовещании", в котором предусмотреть полномочия для Нацсовета по приостановке действия лицензий вещателей в случае выявленных нарушений. Как пояснил Костинский, в настоящее время регулятор может выносить предупреждения и штрафовать СМИ, а вопрос прекращения действия лицензий может рассматриваться только в суде, что требует значительного времени.

Ранее в понедельник, 8 июля, спикер Рады Андрей Парубий призвал Нацсовет немедленно рассмотреть вопрос о лишении лицензии телеканала NewsOne. Во вторник во время заседания Нацсовета возле его здания собралось около 200 радикалов, которые требовали лишить телеканал лицензии.

В воскресенье, 7 июля, в эфире программы "Вести с Дмитрием Киселевым" на телеканале "Россия-1" было объявлено, что 12 июля с 18:00 до 20:00 пройдет телемост Киев - Москва "Надо поговорить!". Предполагалось, что он будет проведен совместно с NewsOne. Инициатива вызвала протесты ряда украинских политиков и партий. Позже на телеканале объявили, что отменяют мероприятие из-за угроз физической расправой в адрес журналистов.